पोखराका सकुम्बासीका लागि ठाउँ सिफारिस

पोखरा । पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न पोखरा महागनरलाई ६ ठाउँको जग्गा सिफारिस भएको छ । जग्गा खोजी समितिले हालै मेयर धनराज आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पोखरा–११, रामघाटस्थित पुन समाजले चर्चेको ४६ रोपनी पर्ती जग्गा व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त देखिएको समितिले सिफारी गरेको छ ।
त्यस्तै वडा १४, बाच्छे बुडुवा खेलमैदान र भेडी फार्म क्षेत्रको २४८ रोपनी जग्गा, पोखरा–१५, मजुवास्थित ९९ रोपनी, वडा २१, दोबिल्लास्थित ४३० रोपनी र वडा २५ को ८९३ रोपनी जग्गा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्यता समितिले औंल्याएको छ । वडा १७ को प्रगति टोलस्थित २३ रोपनी जग्गामा भने हाल केही सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । बाँकी खाली जग्गामा पनि थप व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो प्रस्तावमा वडा ११, रामघाट क्षेत्रमा रहेको जग्गा छ ।
पुन समाजले चर्चेको करिब ४६ रोपनी पर्ती जग्गामा सुकुम्बासी स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेती नदीको ३० मिटर मापदण्डले समेत नछुने भएकाले सोही जग्गामा सुकुम्बासी सार्न सकिने सिफारिस गरिएको छ । पानी, बिजुली सडकलगायत पूर्वाधारसमेत पुगिसकेको छ ।
पोखरा वडा १४, भेडीफर्मको २४८ रोपनी जग्गा पनि बस्ती बसाल्न उपयुक्त देखिएको समितिको प्रतिवेदन छ । बाच्छेबुडुवा र भेडीफर्मसमेत गरेर केही सुकुम्बासी परिवार यहाँ सार्न सकिने उल्लेख छ । यहाँको जग्गा खाली छ । यहाँ पनि सडक, बिजुली र पानीको उपलब्धता छ । पर्याप्त जग्गा भएकाले बसपार्कसँगै फिर्के कोरिडोरका सुकुम्बासीलाई पनि यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।
वडा १५ को मजुवालाई पनि उपयुक्त विकल्पको रुपमा अघि सारिएको छ । यो ठाउँमा ९९ रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये केही प्रदेश प्रहरीको स्वामित्वको जग्गा छ भने बाँकी भागको पुनर्रेखाङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वडा १७ को प्रगति टोल पनि सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त हुने सिफारिस छ । यो ठाउँमा करिब २३ रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये केही हिस्सामा बसोबास भइरहेको र केही खाली रहेको समितिले जनाएको छ ।
वडा २१, दोबिल्लामा झन् धेरै जग्गा खोजी गरिएको छ । यहाँ ४३० रोपनी प्रयोग गर्न मिल्ने खालको छ । केही भाग मापदण्डमा परे पनि धेरैजसो भाग व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रहेको समितिको निष्कर्ष छ । वडा २५, हेमजाको करिब ८९३ रोपनी पनि स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त हुने ठहर समितिको छ । बगर भएकाले यहाँ हाल खेती भइरहेको छ ।
महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि विभिन्न सार्वजनिक पर्ती र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुको व्यवस्थापनका लागि नयाँ विकल्पको खोजी गरेको हो । यसैका लागि वडा १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा खोज्न समिति गठन भएको थियो ।
तत्कालका लागि महानगरले बसपार्क र फिर्के करिडोर क्षेत्रका ६ सय परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिमा वडा ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, १५ का अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँ, १४ का अध्यक्ष बोधराज कार्की, २५ का कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोख्रेल, नापी शाखा पोखराका प्रमुख सीता कार्की र प्रशासन महाशाखाका अधिकृत टीकाराम बजगाईं सदस्य सचिव थिए ।
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