घरेलु समर्थकसहितको क्यानाडालाई र जुझारु बोस्नियाको चुनौती

फिफा विश्वकप २०२६ को अर्को एउटा बहुप्रतीक्षित उद्घघाटन खेल तथा समूह ‘बी’ को पहिलो म्याचमा क्यानाडाले टोरोन्टोको बीएमओ फिल्डमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको सामना गर्दैछ । नेपाली समय अनुसार शुक्रबार मध्यरात १२ः४५ बजे सुरु हुने यो खेल क्यानेडेली भूमिमा खेलिने पहिलो विश्वकप खेल भएकाले निकै ऐतिहासिक र गर्विलो क्षण हुनेछ ।
दुवै टोलीबीचको यो पहिलो आधिकारिक प्रतिस्पर्धात्मक भेट हो, जसले खेललाई अझ कौतुहलतापूर्ण बनाएको छ । प्रशिक्षक जेसी मार्सको नेतृत्वमा रहेको घरेलु टोली क्यानाडा आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा बलियो, सन्तुलित र युवा खेलाडीहरूले भरिएको टोलीका साथ मैदान उत्रिँदैछ । पछिल्ला आठ खेलमध्ये छ खेलमा क्लिन सिट राख्दै बलियो रक्षापङ्क्ति प्रदर्शन गरेको क्यानाडा आफ्नो तीव्र गतिको विंगर आक्रमण र घरेलु दर्शकको न्यानो साथमा निर्भर रहनेछ । स्टार खेलाडी अल्फोन्सो डेभिसको फिटनेसमा केही शंका रहे पनि युभेन्टसका युवा सनसनी जोनाथन डेभिड र काइल लारिनको जोडी ४–४–२ को रणनीतिमा क्यानाडाको गोल खडेरी तोड्न पूर्ण रूपमा तयार देखिन्छन् ।
अर्कोतर्फ, युरोपेली छनोटको कठिन र चुनौतीपूर्ण प्लेअफ यात्रा पार गर्दै वेल्स र इटाली जस्ता विश्वकपका पुराना हस्तीहरूलाई पेनाल्टी सुटआउटमा स्तब्ध पारेर बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले विश्वकपको टिकट काटेको हो । प्रशिक्षक सेर्गेज बारबारेजको नेतृत्वमा रहेको यो टोली आफ्नो शारीरिक रूपमा मजबुत, अनुशासित र अत्यधिक अनुभवी खेलाडीहरूको रणनीतिका लागि प्रख्यात छ ।
बोस्नियाको रक्षापङ्क्ति केही पाको उमेरको भएकाले क्यानाडाका तीव्र गतिका खेलाडीहरूलाई रोक्न उनीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । यद्यपि, सेट–पिसमा निकै खतरनाक मानिने बोस्नियासँग ४० वर्षीय अनुभवी स्ट्राइकर तथा पुराना खेलाडी एडिन जेको र भीएफबी स्टुटगार्टका एर्मेडिन डेमिरोभिच जस्ता क्लिनिकल फिनिसरहरू छन्, जसले काउन्टर अट्याकमा खेलको नतिजा जुनसुकै बेला उल्टाउन सक्छन् ।
रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा क्यानेडेली भूमिमा हुने यो उद्घघाटन खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रक्षात्मक रणनीतिक खेल जस्तै हुने अनुमान गरिएको छ । किनकि क्यानाडाका पछिल्ला १० मध्ये ९ खेलमा २.५ भन्दा कम गोल भएका छन् ।
क्यानाडाले घरेलु मैदान र आक्रामक दर्शकको फाइदा उठाउँदै खेलमा उच्च दबाब बनाउन खोज्नेछ भने बोस्नियाले आफ्नो अनुभवको प्रयोग गर्दै खेलको गतिलाई ढिलो बनाउने र काउन्टरमा आक्रमण गर्ने दाउ हेर्नेछ । युरोपेली टोलीहरू विरुद्ध क्यानाडाको हालैको अपराजित यात्रा र ऐतिहासिक घरेलु माहोलले गर्दा यो खेलमा क्यानाडाको पल्ला केही भारी देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा क्यानाडाभन्दा बोस्नियाको सुस्त रक्षापङ्क्तिको फाइदा उठाउँदै क्यानाडाले विश्वकप इतिहासमा आफ्नै घरेलु भूमिमा पहिलो ऐतिहासिक जित दर्ता गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
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