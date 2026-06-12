विश्वकपमा दक्षिण कोरियाको रोमाञ्चक जित, चेक गणतन्त्र २–१ ले पराजित

काठमाडौं ।

जारी फिफा विश्वकपमा दक्षिण कोरियाले चेक गणतन्त्रलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै महत्वपूर्ण जित हासिल गरेको छ।

खेलमा सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गरेका दुवै टोलीबीच कडा टक्कर भएको थियो। पहिलो हाफमा दुवै पक्षले आक्रामक खेल प्रस्तुत गरे पनि निर्णायक गोल भने दक्षिण कोरियाले दोस्रो हाफमा गरेको थियो।

चेक गणतन्त्रले खेलमा बराबरी गर्ने प्रयास गरे पनि दक्षिण कोरियाको संगठित रक्षापंक्ति अगाडि उनीहरू सफल हुन सकेनन्। यस जितसँगै दक्षिण कोरियाले समूह चरणमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ भने चेक गणतन्त्रलाई आगामी खेलमा जित अनिवार्य बनेको छ।

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