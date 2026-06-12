लिची: स्वाद, स्वास्थ्य र सुरक्षित भण्डारणका उपाय

काठमाडौं ।

गर्मी याम सुरु भएसँगै बजारमा लिचीको आगमन बढ्न थालेको छ। रसिलो, सुगन्धित र मिठो स्वादका कारण लिची धेरैको मनपर्ने फल हो। स्वादका साथै यसमा पाइने पोषक तत्वहरूले स्वास्थ्यलाई पनि विभिन्न किसिमले फाइदा पुर्‍याउँछन्

लिचीमा भिटामिन सी, पोटासियम, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस तथा फलामजस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाइन्छन्। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, शरीरलाई हाइड्रेट राख्ने र ऊर्जा प्रदान गर्ने काम गर्छ।

लिची खानुका मुख्य फाइदा

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।

छालालाई स्वस्थ र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ।

पाचन प्रणाली सुधार गरी कब्जियत कम गर्छ।

मुटुको स्वास्थ्य संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

शरीरलाई तत्काल ऊर्जा प्रदान गर्छ।

तौल नियन्त्रणमा सहयोगी हुन सक्छ।

रक्तकोश निर्माणमा मद्दत गर्छ।

हड्डी मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ।

शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित राख्छ।

एन्टिअक्सिडेन्टका कारण विभिन्न रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार १०० ग्राम लिचीमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले संक्रमणबाट बच्न र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।

कसले सावधानी अपनाउनुपर्छ?

लिची सबैका लागि समान रूपमा उपयुक्त नहुन सक्छ। मधुमेह भएका व्यक्तिले सीमित मात्रामा मात्र सेवन गर्नुपर्छ, किनकि यसमा प्राकृतिक चिनीको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ।

त्यसैगरी, बालबालिकालाई भोकै पेट लिची खुवाउन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अत्यधिक वा असन्तुलित सेवनले केही अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।

लिची खाने सही मात्रा

विशेषज्ञहरूका अनुसार एकै पटक धेरै लिची खानुभन्दा सीमित मात्रामा सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ। अत्यधिक सेवनले पेट फुल्ने, ग्यास, अपच वा एलर्जी जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।

लिचीलाई लामो समयसम्म ताजा राख्ने उपाय

भण्डारण गर्नुअघि नधुनुहोस्।

डाँठ र झुप्पोसहित फ्रिजमा राख्नुहोस्।

हावा ओहोरदोहोर हुने झोला वा प्याकेट प्रयोग गर्नुहोस्।

कुहिन थालेका लिची तुरुन्त छुट्याउनुहोस्।

घामबाट टाढा चिसो र सुक्खा स्थानमा राख्नुहोस्।

बोक्रा नताछी स्टोर गर्नुहोस्।

प्लास्टिकभन्दा कागजको झोला प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्वादसँगै स्वास्थ्यको स्रोत

गर्मी मौसममा शरीरलाई ताजगी दिने फलका रूपमा लिची लोकप्रिय छ। उचित मात्रामा सेवन र सही भण्डारण गरेमा यसले स्वादसँगै स्वास्थ्य लाभ पनि प्रदान गर्छ। त्यसैले उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र सेवनको मात्रा ध्यानमा राखेर लिची खानु बुद्दिमानी हुन्छ।

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