३१ लाख ५१ हजार बराबरको विदेशी मुद्रासहित विमानस्थलबाट दुई बंगलादेशी नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रासहित दुई जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार विमानस्थलमा नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा उनीहरूको साथबाट नेपाली रुपैयाँ ३१ लाख ५१ हजार बराबरको विदेशी मुद्रा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो। बरामद मुद्राको स्रोत खुल्न नसकेपछि उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका दुवै जनामाथि विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरू नेपाल हुँदै अन्य मुलुकमा अवैध रूपमा मुद्रा लैजान वा ल्याउन संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

प्रहरीले बरामद मुद्रा, पक्राउ परेकाहरूको परिचय तथा उनीहरूको यात्रा विवरणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घटनाबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

अवैध मुद्रा कारोबार तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विमानस्थलमा निगरानी र सुरक्षा जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

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