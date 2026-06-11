विश्वकप फाइनल हेर्न ट्रम्प मैदानमै पुग्ने, अमेरिकी टोलीलाई समर्थन

वाशिङ्टन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वकप प्रतियोगिताको फाइनल खेल हेर्न मैदानमै पुग्ने भएका छन्। उनले अमेरिकी टोलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हौसला प्रदान गर्न खेलस्थलमा उपस्थित हुने जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी खेलाडीहरूको प्रदर्शनप्रति गर्व व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई समर्थन गर्न आफू फाइनल खेल हेर्न जाने बताएका हुन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा अमेरिकी टोलीको सफलताले देशभर उत्साह थपेको छ।

ट्रम्पको उपस्थितिले खेलाडीहरूको मनोबल अझ उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी समर्थकहरूले पनि राष्ट्रपतिको सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

विश्वकप फाइनल खेल विश्वभरका करोडौं दर्शकले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अमेरिकी टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने तयारीमा रहेको छ।

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