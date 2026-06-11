भीमफेदी दुर्घटनामा फास्ट ट्र्याकका इन्जिनियरसहित दुईको मृत्यु

काठमाडौं ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ बैदमारस्थित भित्री सडकमा पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर सूर्य यादव र चालक बोधराज बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ।
दक्षिणकालीबाट माण्डु हाइड्रोपावर क्षेत्र हुँदै इपातर्फ जाँदै गरेको पिकअप गए राति अनियन्त्रित भई करिब १०० फिट तल खसेको थियो। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्धार गरी दुवै जनालाई हेटौँडा अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
दुर्घटनाको कारणबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया