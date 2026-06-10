जेठ २७ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : खर्च वृद्धि, चोटपटक लाग्ने सम्भावना भएकाले सजगता अपनाउनु बेस हुनेछ ।
वृष : दिन शुभ फलदायक छ । आर्थिक लाभ, इष्टमित्रबाट सहयोग, पारिवारिक सुख हुनेछ ।
मिथुन : दिन शुभ फलदायक छ । सुखको अनुभूति, स्वस्थता, कार्य सफल, साहस बढ्नेछ ।
कर्कट : दिन शुभ छैन । राजनीतिमा व्यवधान तथा मुद्दामामिलामा झमेला आइलाग्न सक्छ ।
सिंह : सजग रहनुस्, आकस्मिक रोगव्याधि, अस्वस्थता, शारीरिक कष्ट हुने सम्भावना छ ।
कन्या : आर्थिक लाभ, समस्या समाधान, विपरीत लिंगीबाट सहयोग हुने सम्भावना देखिन्छ ।
तुला : दिन शुभ छ । सानै प्रयासमा धन लाभ, शत्रु विजय, कार्य सफल, काम बन्ने देखिन्छ ।
वृश्चिक : स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा बाथजन्य रोगको सम्भावना, गर्न लागेको काममा बाधा होला ।
धनु : दिन शुभ देखिँदैन । अपच, झाडापखालाको सम्भावना भएकाले सजगता अपनाउनुहोला ।
मकर : शुभ समय आएको छ । पैसा प्राप्ति, इज्जत–प्रतिष्ठा वृद्धि, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।
कुम्भ : दिन अशुभकारक छ । आाँखामा समस्या, निरर्थक धन र समयको बरबाद हुन सक्छ ।
मीन : समय बलवान् छ । मीठो भोजन, गिफ्टको सम्भावना, सानो बोलीले काम बन्ने देखिन्छ ।
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