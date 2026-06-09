नेपाली दर्शकका लागि डीगोको ५४९ रुपैयाँको सुलभ ‘मोबाइल पास’

काठमाडौं ।
नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को आधिकारिक डिजिटल प्रसारण अधिकार प्राप्त संस्था डीगोले फुटबलप्रेमी दर्शकहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ र सुलभ ‘मोबाइल–ओन्ली’ पास सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वकप महाकुम्भ सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कम्पनीले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल उपकरणहरूबाट मात्र खेल हेर्न मिल्ने गरी करसहित जम्मा ५ सय ४९ रुपैयाँको विशेष प्याकेज घोषणा गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत नेपाली फुटबल फ्यानहरूले डीगो एपको माध्यमबाट विश्वकपका सबै १०४ वटै रोमाञ्चक खेलहरू आफ्नै रोजाइअनुसार नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको कमेन्ट्रीमा प्रत्यक्ष हेर्न पाउनेछन् । डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै ल्याइएको यो पास खरिद गरेपछि प्रयोगकर्ताहरूले उत्कृष्ट १०८० पी अर्थात् फुल एचडी गुणस्तरमा विना कुनै झन्झट खेलहरूको प्रत्यक्ष उच्च प्रसारणको आनन्द लिन सक्नेछन्। डीगोले आफ्ना ग्राहकहरूको सहजताका लागि एपभित्रै केही सामान्य क्लिकहरू गरेर सजिलै यो पास सक्रिय गर्न सकिने सरल डिजिटल व्यवस्था समेत मिलाएको छ।
यसैबीच, कम्पनीले उपभोक्ताहरूको सुरक्षा र कानुनी प्रसारणलाई मध्यनजर गर्दै अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन हुने विभिन्न स्ट्रिमिङ लिंक तथा नक्कली डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग नगर्न कडा आग्रह गरेको छ। यस्ता अवैधानिक र असुरक्षित माध्यमहरूबाट खेल हेर्दा प्रयोगकर्ताहरूको बहुमूल्य व्यक्तिगत डेटाका साथै संवेदनशील बैंकिङ जानकारी समेत चोरी हुने वा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै डीगोले सचेत रहन अपिल गरेको छ । नेपालमा यसपटक फिफा विश्वकप २०२६ का खेलहरू टेलिभिजनतर्फ विशेष रूपमा हिमालय स्पोर्टस च्यानलबाट मात्र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । फिफाले नेपालका लागि प्रदान गरेको विशेष र विशिष्ट प्रसारण अधिकारको नियमका कारण यसपटक नेपालभित्र कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानल वा अन्य अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मले खेलहरू प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
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