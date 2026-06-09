हर्मुज जलडमरूमध्य नजिक अमेरिकी अपाचे हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त, चालकदल सकुशल

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको एउटा अपाचे आक्रमणकारी हेलिकप्टर हर्मुज जलडमरूमध्य नजिक दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा परेका हेलिकप्टरका दुवै चालकदल सदस्यलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले बताएका छन्। न्यूयोर्कस्थित जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले दुर्घटनामा कोही पनि घाइते नभएको र घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द न्यूयोर्क टाइम्स का अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे जानकारी पाएका अधिकारीहरूले चालकदललाई तत्काल उद्धार गरिएको बताएका छन्। दुर्घटनापछि अमेरिकी सेनाले घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान थालेको छ। सीएनएन र बीबीसीको पछिल्लो विवरण सीएनएन र बीबीसीले अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दुर्घटनाको कारण अझै स्पष्ट नभएको जनाएका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार हेलिकप्टर प्राविधिक खराबी, मौसमजन्य समस्या वा अन्य सञ्चालनसम्बन्धी कारणले खसेको हो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। हालसम्म दुर्घटना इरानी आक्रमणका कारण भएको पुष्टि भएको छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने बताएका छन्। तनावपूर्ण क्षेत्रमै दुर्घटना विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील सामुद्रिक मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य पछिल्ला महिनाहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीच बढ्दो तनावको केन्द्र बन्दै आएको छ। यही क्षेत्र हुँदै विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास ढुवानी हुने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि सुरक्षा घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पाउने गरेको छ। दुर्घटनाग्रस्त अपाचे हेलिकप्टर नियमित गस्तीमा थियो वा विशेष सैन्य अभियानमा संलग्न थियो भन्नेबारे अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
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