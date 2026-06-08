नेपाल एसियन गेम्स मेन्स क्वालिफायरको च्याम्पियन, हङकङलाई डिएलएस विधिमा १९ रनले हरायो

deepak
२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार १५:५७
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काठमाडौं । एसियन गेम्स मेन्स क्वालिफायरमा नेपालले उपाधि जित्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई डीएलएस विधिअनुसार १९ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको हो।
वर्षाका कारण खेल प्रभावित भएपछि डकवर्थ–लुइस–स्टर्न विधिबाट नतिजा निकालिएको थियो। निर्धारित लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हङकङ दबाबमा परेपछि नेपालले खेल आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि सुनिश्चित ग¥यो।
यस जितसँगै नेपालले एसियन गेम्सका लागि आफ्नो दाबेदारी थप मजबुत बनाएको छ। फाइनलसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको नेपाली टोलीले ब्याटिङ र बलिङ दुवै विभागमा सन्तुलित खेल देखाएको थियो।
खेलपछि नेपाली खेलाडीहरू, प्रशिक्षक तथा समर्थकहरूमा उत्साह छाएको छ। टोलीले समग्र प्रतियोगिताभर निरन्तर सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो।
नेपालको यो उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उदीयमान शक्तिका रूपमा रहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

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