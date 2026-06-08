भूगोलको विषयमा सम्झौता हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ : साम्पाङ

काठमाडौँ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सीमा बारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने माग दोहोराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर वा जनतालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाई नसच्याएसम्म अरू विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन् । उनले देशको भूगोल सबै भन्दा ठुलो कुरा भएकोले प्रधानमन्त्री बोलेको विषयमा अरूले जवाफ दिएर आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।
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