विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा क्यान्सस सिटीमा गोलीकाण्ड

काठमाडौं ।
फिफा विश्वकप २०२६ को भव्य उद्घाटन हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अमेरिकाको मिसौरी राज्यस्थित क्यान्सस सिटीमा भएको एक भीषण गोलीकाण्डले प्रतियोगिताको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । क्यान्सस सिटी प्रहरीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान करिब ४ बजे ट्रोस्ट एभिन्यू क्षेत्रमा अचानक गोली चलेको थियो, जसमा परेर कम्तीमा ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमध्ये तीन जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको र सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइए पनि हालसम्म प्रहरीले कुनै पनि संदिग्ध आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन, जसले स्थानीय स्तरमा त्रास र सुरक्षा चिन्ता थप बढाएको छ ।
यो घटना इङ्ग्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले विश्वकप अवधिभर प्रयोग गर्ने ‘स्वोप सोकर भिलेज’ प्रशिक्षण केन्द्रबाट मात्र करिब चार माइलको दूरीमा भएकाले यसलाई थप संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ । भाग्यवश, गोलीकाण्ड हुँदा इङ्ग्ल्यान्डको टोली क्यान्सस सिटीमा नभई फ्लोरिडामा विशेष प्रशिक्षणमा व्यस्त थियो । कोस्टारिकाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा रहेको यो टोली जुन १३ मा मात्र क्यान्सस सिटी आइपुग्ने तालिका छ । टोली सुरक्षित रहे पनि विश्वकपका क्रममा इङ्ग्ल्यान्डसहित अन्य केही शीर्ष टोलीहरू समेत यही सहरमा बस्ने भएकाले यस घटनापछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निगरानीलाई निकै चुस्त र कडा बनाउने तयारी थालेको छ । यद्यपि, यस विषयमा इङ्ग्ल्यान्ड फुटबल संघ (एफए) ले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
यस दुःखद घटनाले फेरि एकपटक अमेरिकामा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बन्दुक हिंसाको गम्भीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । ‘गन भायोलेन्स आर्काइभ’ को तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकाभर ४०० भन्दा बढी सामूहिक गोलीकाण्डका घटनाहरू दर्ता भएका थिए, जसले त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षाको धरातललाई छताछुल्ल पार्छ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको इतिहासकै ठुलो ४८ राष्ट्र सहभागी हुने विश्वकप २०२६ जुन ११ बाट सुरु हुँदैछ, जहाँ कुल १०४ खेलहरू खेलाइनेछन् । यस्तो ऐतिहासिक महाकुम्भको मुखमै खेलाडीहरूको बसाइ र प्रशिक्षण केन्द्रनजिकै भएको यो हिंसाले खेलप्रेमी र आयोजक दुवैलाई झस्काइदिएको छ ।
प्रतिक्रिया