फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प

काठमाडौँ।

फिलिपिन्सको मिन्डानाओ टापु नजिक ७ दशमलव ८ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।

फिलिपिन्सको भूकम्प तथा ज्वालामुखी विज्ञान संस्थानले सारङ्गानी प्रान्तको तटीय क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर साेमबार बिहान भूकम्प गएको जनाएकाे हाे । भूकम्पपछि फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र जापान लगायतका देशले सुनामीको चेतावनी जारी गरेका छन्। भूकम्पका कारण ठूलो भौतिक क्षति हुनसक्ने र शक्तिशाली पराकम्पहरू आउन सक्ने अनुमान गरिएको हाे ।

संस्थानले शुरुमा यसको तीव्रता ७ म्याग्निच्यूड मापन गरे पनि पछि यसलाई सच्याएको छ । भूकम्प गए लगत्तै अधिकारीहरूले तटीय क्षेत्रमा सामान्य ज्वारभाटाभन्दा १ मिटर अग्ला सुनामीका छालहरू आउन सक्ने भन्दै उच्च शतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएका छन् । संस्थानले सुनामीको छाल केही घण्टासम्म जारी रहने जनाएकाे हाे ।

सुनामीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै फिलिपिन्स सरकारले आठ वटा प्रान्तका तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई तत्त्काल सुरक्षित तथा उच्च स्थानमा जान कडा निर्देशन दिएको हाे।

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