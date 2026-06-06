जननायक रामप्रसादको शालिक तथा समीको रुखमुनि साकेला सिली

खोटाङ ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक योद्दा जननायक रामप्रसाद राईको सालिक तथा उहाँले रोप्नुभएको समी जातको रुखमुनि धुमधाम साकेला नाचिएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङबजारस्थित टुँडिखेलमा निर्मित राईको शालिक तथा उहाँले रोप्नुभएको समीको रुखमुनि जिल्लाका दक्षिणी भेगका किरात तथा गैर किरात समुदायले साकेला सिली नाचेका हुन ।
किरात राई यायोक्खा खोटेहाङ कार्य समितिको आयोजनामा खोटेहाङ गाउँपालिका लगायत अन्य पालिकाका समुदायले साकेला उभौलीको अवसरमा साकेला सिली नाचेका हुन । बिक्रम सम्बत १९९८ साल ताका खोटाङबजारमा माल अड्डा हाकिम भएर रहँदा राईले उक्त समीको बिरुवा रोपेको इतिहासकार तथा पुर्खाहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन । त्यस समयमा पुर्वबाट सुरु भएको राणाबिरोधी आन्दोलनपछि राई जागिर छाडेर सोही आन्दोलनमा समाहित हुँदै बेपत्ता भएको जनाईन्छ ।
भोजपुरका राई भोजपुरकै नारदमुनी थुलुङहरुको समुहबाट आन्दोलनमा समाहित भएको जनाईएको छ । हाल टुडिखेलमा फुटबल खेलमैदान लगायत भगवतीको मन्दिर स्थापित छन । किरात राईहरुले चराचुङगी लगायत जलचर–थलचर लेकबाट बेंसीतर्फ झर्ने गर्मी याममा उभौली र बेंसीबाट लेकतर्फ जाने जाडो यामलाई उधौली गरी बर्षमा दुई मौसम यस चाड मनाउने गरेका छन ।
अन्नबाली सप्रियोस, सुब्यफाब्य होस भन्दै पितृलाई सम्झदै भूमिको पुजाआजा गरी यो चाड मनाउने गरिएको किरात राई यायोक्खाले जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष युग्सन किरातले जनाउनुभयो । यस चाड भाईचारा, सहअस्तित्व तथा जातीय सद्भावको रुपमा स्थापित भएको अध्यक्ष्। किरातको भनाई छ । किरात बस्ती भएको हरेक गाँउबस्तीमा यो चाड महत्वका साथ मनाउने गरिएको छ । ।
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