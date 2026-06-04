विश्व नम्बर एक सबालेन्का स्तब्ध

लन्डन, (एजेन्सी) ।
विश्व नम्बर एक खेलाडी एरिना सबालेन्का पहिलो सेट जितेर दोस्रो सेटमा ५–३ को अग्रतामा थिइन् । फाइनल पुग्न उनले केवल आफ्नो सर्भिस बचाए पुग्ने थियो । तर, उनी यहीबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा हारको संघारमा पुगेकी डायना स्नाइडरले लगातार १० गेम जितेर एरिनालाई स्तब्ध तुल्याइन् ।
रसियन खेलाडी स्नाइडरले यो खेल ३–६, ७–५, ६–० ले जितेकी थिइन् ।यो हारसँगैं एरिनाको फ्रेन्च ओपन जित्ने सपना यसपटक पनि अधुरै रह्यो । उनले ५७ वटा अनावश्यक गल्ती गर्नु नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु प¥यो । उता जित निकालेकी स्नाइडरको सेमिफाइनलमा क्वालिफायर पोल्यान्डकी खेलाडी माजा चवालीन्सकासँग हुनेछ । उनले रसियन खेलाडी अन्ना कालिन्सकायालाई हराएकी थिइन् ।
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