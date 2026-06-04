कुवेत–बहराइनमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण : १ जनाको मृत्यु, ६० भन्दा बढी घाइते

काठमाडौं ।
इरानले बुधबार राति कुवेत र बहराइनतर्फ मिसाइल तथा ड्रोनहरूको ठूलो आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव पुनः चुलिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार कुवेतमा कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल–१ लगायतका नागरिक संरचनामा क्षति पुगेको बताइएको छ। अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (CENTCOM) का अनुसार इरानले कुवेतस्थित अमेरिकी फौजलाई लक्षित गरी थप ड्रोन आक्रमणको प्रयास गरेको थियो।
तर ती ड्रोनहरू हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले खसालेको र कुनै पनि अमेरिकी सैनिक वा सैन्य सम्पत्तिमा क्षति नपुगेको जनाएको छ। बहराइनतर्फ प्रहार गरिएका केही मिसाइलहरू पनि अमेरिकी तथा बहराइनी प्रतिरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका थिए। इरानले यी आक्रमणहरू हालै अमेरिकाले इरानसम्बन्धी लक्ष्यहरूमा गरेको सैन्य कारबाहीको प्रतिशोधस्वरूप गरिएको दाबी गरेको छ।
त्यसको जवाफमा अमेरिकी सेनाले इरानको क्यूश्म (Qeshm) टापुस्थित सैन्य संरचनामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’ कारबाही गरेको जनाएको छ। यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump प्रशासनले इरानसँग आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता जारी रहेको जनाएको छ। वासिङ्टनले भने इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि कडा प्रतिबन्ध स्वीकार गरेपछि मात्रै प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिने अडान दोहोर्याएको छ। क्षेत्रीय तनाव पुनः बढेसँगै खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता उच्च पारिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप सैन्य टकराव रोक्न संयमता अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
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