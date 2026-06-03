केभीकेएसएस र भ्याली पब्लिक क्वार्टरफाइनलमा

काठमाडौं, (नेस) ।
केभीकेएसएस र भ्याली पब्लिक दोश्रो तेजस्वी कप अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको गल्र्समा मंगलबार क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
केभीकेएसएसले ल्यान्डमार्क एकेडेमीलाई २२–१४ तथा भ्याली पब्लिकले विजेश्वरीलाई ३४–२४ ले पराजित गरे । केभीकेएसएसकी खुशी मिफोकले १० तथा भ्याली पब्लिककी सोनीमाया तामाङले ११ जोडे ।
गल्र्समै बागमतीले केजीएसलाई ५३–४३, फेरिल्यान्डले आयोजक तेजस्वी ‘बी’ लाई २०–१२ र इडेन ब्रिज एकेडेमी (इबीए) ले हिमशिलालाई २४–१५ ले हराउदै क्वाटरफाइनलमा पुगे । बागमतीकी सिद्धिका शर्माले १६, फेरिल्यान्डकी सायना माझीले ७ र इबीएकी सन्जिला मगरले ११ स्कोर गरे ।
क्वार्टरफाइनल इबीए र संस्कृति शिक्षा सदन, केभीकेएसएस र बेलमोन्ट, भ्याली पब्लिक र बागमती तथा फेरिल्यान्डले तेजस्वी ‘ए’ बीच हुनेछ ।
ब्वाइजमा भ्याली पब्लिकले इबीएलाई ४५–३४, जेबी स्कुलले एन्जल्स हार्टलाई ४४–३७, संस्कृति शिक्षा सदनले ज्ञान संस्कार इन्टरनेसनल स्कुललाई २८–१६ र केभीएसले केजीएसलाई ४५–३० ले पाखा लगाउदै प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे ।
केभीएस र क्यान्भास बसन्त ऋतु, भ्याली पब्लिक र बागमती, न्युटन र स्कोलर्स होम, जेबी स्कुल र नवोदित, एन्जल्स हार्ट र गोल्डेनपिक, लालीगुराँस नेसनल एकेडेमी र गण्डकी, मार्वलस र ह्वाइट हेभन तथा टीआईए र संस्कृति शिक्षा सदनबीच प्रिक्वाटरफाइनल समीकरण तयार भएको छ ।
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