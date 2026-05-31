ग्रिनफिल्ड फाइनलमा

काठमाडौं ।
ग्रिनफिल्ड दोश्रो महामञ्जुश्री कप अन्तरविद्यालय थ्री बाइ थ्री बास्केटबल प्रतियोगिताको जुनियर ब्वाइजमा शनिबार फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
नागर्जुन नगरपालिका वडा ५, सीतापाइलास्थित आयोजक महामञ्जुश्रीको कोर्टमा ग्रिनफिल्डले इडेन ब्रिज एकेडेमी (इबीए) लाई १४–१२ ले पराजित ग¥यो । ग्रिनफिल्डले उपाधिका लागि महामञ्जुश्री र पिपुल्स एकेडेमीबीचको विजेतासंग खेल्ने छ ।
सिनियर ब्वाइजमा सेमिफाइनल समीकरण तयार भएको छ । विल्सन एकेडेमीले नवीन ज्योति तथा होली भिजनले निम्सविरुद्ध फाइनल प्रवेशका लागि खेल्ने छन् ।
सिनियर गल्र्समा क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । क्वाटरफाइनल चाँदबाग र केभीसी, निम्स र स्वर्णिम, त्रिज्योति र पुष्पसदन तथा न्यु जेनिथ र टेरेसा एकेडेमीबीच हुनेछ । प्रतियोगिता आइतबार सम्पन्न हुनेछ ।
प्रतिक्रिया