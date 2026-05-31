पिएसजीको च्याम्पियन्स लिगमा लगातार उपाधि

काठमाडौं ।

पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) ले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको उपाधि लगातार जितेको छ ।

शनिबार हङ्गेरीमा भएको फाइनल खेलमा पिएसजीले इङ्लिस क्लब आर्सनललाई पेनाल्टी सुटआउटमा हरायो ।

निर्धारित समयको खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो । अतिरिक्त ३० मिनेटको खेलमा समेत कुनै गोल नभएपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी सुटआउटमा भएको हो ।

पेनाल्टीमा आर्सनलका इबेरची इजे र गाव्रिअल मागाल्हाइको प्रहार बाहिरिएको थियो ।

पिएसजीले गत वर्ष इन्टर मिलानलाई हराउँदै पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो । लुइस इन्रिकेको प्रशिक्षणमा पिएसजीले उपाधि रक्षा गरेको हो । यता, आर्सनलको भने पहिलो पटक उपाधि जित्ने सपना अधुरै रह्यो ।

खेलको छैठो मिनेटमा गोल गरेर आर्सनलले अग्रता लिएको थियो। आर्सनलका लागि काइ हाभर्जले गोल गरेका थिए । पिएसजीका लागि ६५ औं मिनेटमा डेम्बेले गोल फर्काएका थिए ।

