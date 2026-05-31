हवाई र सडक भाडा वृद्धिपछि महँगीको चपेटामा मुगाली

मुगु ।
दुर्गम जिल्ला मुगुमा हवाई तथा सडक दुवै यातायातको भाडा बढेपछि स्थानीयवासी महँगीको चपेटामा परेका छन्। सडक पहुँच पुगे पनि यात्रा सहज र सुरक्षित नहुँदा अधिकांश नागरिक हवाई सेवामा निर्भर छन् भने सडक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरू पनि बढेको भाडाले मारमा परेका छन् ।
नेपालगन्ज–मुगु उडानमा नेपाल एयरलाइन्स ले यसअघि लिँदै आएको ७ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ भाडा बढाएर हाल ९ हजार ६ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ। अन्य निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको समेत हवाई भाडा बढेको यात्रुहरूले बताएका छन् ।
यता सडक मार्गतर्फ पनि गाडी भाडामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि तथा यातायात सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडा बढाएका हुन् ।
मुगु जोड्ने सडक अधिकांश स्थानमा कच्ची, भिरालो र जोखिमपूर्ण छ। हिउँदमा धुलाम्य तथा वर्षामा हिलाम्य हुने सडकमा यात्रा गर्न यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा पहिरो, साँघुरा मोड र जीर्ण सडकका कारण यात्रा झन् कठिन बन्ने गरेको छ। यही कारण बिरामी, कर्मचारी, विद्यार्थी र सर्वसाधारण हवाई सेवातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।
स्थानीय पर्यटन व्यवसायी हरिकृष्ण ऐडीले सडकको अवस्था सुधार नहुँदा नागरिक बाध्य भएर महँगो हवाई यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
स्थानीय शिक्षक मोहन कुमार मल्लले दुर्गम जिल्लाका नागरिकमाथि महँगीको असर झन् बढी परेको बताए ।
स्थानीयवासीले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी हवाई तथा सडक यातायातमा सहुलियत व्यवस्था गर्न र सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
