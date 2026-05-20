रोल्पामा सडक मर्मतका क्रममा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु सेनाद्वारा डिस्पोज

रोल्पा ।
रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–३ बाघमारा क्षेत्रमा सडक मर्मतका क्रममा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले सुरक्षित रूपमा डिस्पोज गरेको छ ।
यही जेठ ४ गते सडक मर्मतको क्रममा उक्त शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो । त्यसपछि नेपाली सेनाको सूर्यदल गणबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले जेठ ५ गते घटनास्थल पुगेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै वस्तुलाई सुरक्षित रूपमा डिस्पोज गरेको जनाएको छ ।
स्थानीयवासीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सेनाले घटनास्थल वरपर सुरक्षा घेरा कायम गरी डिस्पोज कार्य सम्पन्न गरेको थियो । घटनापछि सो क्षेत्रको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया