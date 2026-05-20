टीआरसी संशोधन र नियुक्तिमा ढिलाइ नगर्न चेतावनी : आङ्देम्बे

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले सरकारले संवेदनशील निकायहरूमा पदाधिकारी बर्खास्त गरेर संस्थागत रिक्तता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मा देखिएको रिक्तताले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताए।

उनले द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गरी आयोगहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गरे। साथै, टीआरसी ऐनमा अझै कानुनी कमजोरी रहेको भन्दै चौथो संशोधनमार्फत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

