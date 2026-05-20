बेइजिङमा सी–पुटिन भेट, द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्व राजनीतिमा केन्द्रित छलफल

काठमाडौं ।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बुधबार बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले ग्रेट हल अफ द पिपलमा औपचारिक समारोहसहित पुटिनलाई स्वागत गर्नुभएको थियो।
भेटमा राष्ट्रपति पुटिनले रुस–चीन सम्बन्ध ‘अभूतपूर्व उच्च स्तर’ मा पुगेको बताएका छन्। दुई नेताबीचको वार्तापछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय छलफल पनि भएको जनाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चीन भ्रमणलगत्तै पुटिनको बेइजिङ यात्रा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा युक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति तथा विश्व राजनीति लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया