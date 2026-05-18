भीचित्रले जित्यो १५औं एसीईएफ ग्लोबल कस्टमर इन्गेजमेन्ट अवाड्र्स २०२६ मा ‘पीआर एजेन्सी अफ द इयर’ अवार्ड

काठमाडौँ
भी–चित्र प्रा. लि. ले १५औं एसीईएफ ग्लोबल कस्टमर इन्गेजमेन्ट अवाड्र्स २०२६ मा जनसम्पर्क अर्थात् पीआर विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ‘पीआर एजेन्सी अफ द इयर’ उपाधि जित्न सफल भएको छ । काठमाडौंस्थित यस एजेन्सीले टिकटकसँगको सहकार्यमा प्रभावशाली अभियान सञ्चालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको हो ।
एशियाकै प्रमुख मार्केटिङ प्लेटफर्ममध्ये एक मानिने उक्त अवार्ड समारोह ३० अप्रिल २०२६ मा भारतको मुम्बईस्थित द वेस्टिन मुम्बई गार्डेन सिटी, गोरेगाउँ इस्टमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा एपीएसी क्षेत्रका उत्कृष्ट एजेन्सी तथा ब्रान्डहरूको सहभागिता रहेको थियो, जहाँ ग्राहक संलग्नता र सञ्चार क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।
भी–चित्रले विश्वकै प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफर्ममध्ये एक टिकटकसँगको सहकार्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको हो । कम्पनीले टिकटक फ्यामिली पेरिङ अभियानमार्फत ‘बेस्ट इन्टिग्रेटेड पीआर एण्ड डिजिटल इन्गेजमेन्ट’ तथा ‘बेस्ट मिडिया रिलेसन्स क्याम्पेन’ विधामा स्वर्ण पुरस्कार जितेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत परिवारलाई जोड्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान सांस्कृतिक रूपमा समेत प्रभावशाली मानिएको थियो ।
नेपालमा २०२५ मा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएपछि किशोरहरूको डिजिटल सुरक्षाबारे बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै अभियानले अभिभावकीय नियन्त्रण सुविधा अर्थात् पेरेन्टल कन्ट्रोल फिचरलाई सेलिब्रेटी, कन्टेन्ट क्रियटर, टेलिभिजन विज्ञापन तथा स्थानीय भाषाका मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । अभियानले १४० भन्दा बढी मिडिया कभरेज, ३४ मिलियनभन्दा बढी क्रियटर भ्युज तथा ५.८ मिलियन इन्गेजमेन्ट हासिल गर्दै टिकटकलाई चिन्ताको प्लेटफर्मबाट जिम्मेवार प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ ।
यसैगरी, टिकटक सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रममार्फत भी–चित्रले ‘बेस्ट युज अफ इन्फ्लुएन्सर्स इन पीआर क्याम्पेन’ विधामा पनि स्वर्ण पुरस्कार जितेको छ । उक्त अभियानले नेपालमा टिकटक प्रयोगकर्तामाझ डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी सचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
ग्राण्ड प्रिक्स अवार्डअन्तर्गत प्राप्त यी सबै उपलब्धिसँगै भी–चित्रले ‘पीआर एजेन्सी अफ द इयर’ उपाधि पनि हात पारेको हो, जुन उक्त अवार्डको पब्लिक रिलेसन्सतर्फको सबैभन्दा ठूलो सम्मान मानिन्छ । यस उपलब्धिले भी–चित्रलाई एपीएसी क्षेत्रकै उत्कृष्ट पीआर एजेन्सीहरूको अग्रपंक्तिमा स्थापित गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार यो उपलब्धि केवल पुरस्कारमा सीमित नभई नेपाली एजेन्सीहरू क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देशसमेत हो । यस सफलतामा भी–चित्रको पीआर केन्द्रित सहायक कम्पनी मिडिया म्यानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। मिडिया रणनीति र सञ्चार विशेषज्ञतामार्फत मिडिया म्यानले सफल अभियान निर्माणमा योगदान दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
भी–चित्र प्रा. लि. नेपालका अग्रणी एकीकृत मार्केटिङ तथा सञ्चार एजेन्सीहरूमध्ये एक हो । कम्पनीले जनसम्पर्क, डिजिटल मिडिया, इभेन्ट व्यवस्थापन, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा क्रियटिभ रणनीतिमा विशेष विशेषज्ञता हासिल गर्दै विभिन्न चर्चित ब्रान्डसँग प्रभावकारी तथा परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
