एयर सोमा अमेरिकी नौसेनाका दुई अत्याधुनिक लडाकु विमान आकाशमै ठोक्किए, चालक दलका चारै सदस्य सकुशल

काठमाडौं ।
अमेरिकाको इडाहो राज्यमा आयोजित एक हवाई प्रदर्शनी (एयर सो) का क्रममा अमेरिकी नौसेनाका दुईवटा अत्याधुनिक लडाकु विमान आकाशमै एकापसमा ठोक्किँदा ठूलो दुर्घटना भएको छ।
इडाहोस्थित माउन्टेन होम एयर फोर्स बेसमा सञ्चालन भइरहेको ‘गनफाइटर स्काइज एयर सो’ को प्रदर्शनका क्रममा अमेरिकी नौसेनाका दुई ‘ईए–१८जी ग्रोलर’ (EA-18G Growler) लडाकु विमान आकाशमै ठोक्किएर जमिनमा खसेका हुन्।
दुर्घटना अत्यन्त भयावह भए पनि विमानमा सवार चालक दलका सदस्यहरू भने चमत्कारिक रूपमा जोगिन सफल भएका छन्। समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार दुवै विमानमा रहेका चारै जना चालक दलका सदस्यहरूले विमान जमिनमा बजारिनुभन्दा केही सेकेन्डअघि नै प्यारासुटमार्फत सुरक्षित रूपमा ‘इजेक्ट’ गर्न सफल भएका थिए।
घटनापछि दुर्घटनास्थल वरपर ठूलो धुवाँको मुस्लो देखिएको थियो भने एयर सो तत्काल स्थगित गरिएको जनाइएको छ। दुर्घटनापछि उद्धार टोली, आपतकालीन सेवा र सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल घटनास्थलमा परिचालन गरिएको थियो।
‘ईए–१८जी ग्रोलर’ अमेरिकी नौसेनाले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक वारफेयर विमान हो। यो विमान शत्रुका राडार तथा सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ र अमेरिकी सैन्य शक्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ।
आकाशमै दुई सैन्य विमान कसरी ठोक्किए भन्ने विषयमा अमेरिकी वायुसेना र नौसेनाले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छन्। प्रारम्भिक रूपमा प्रदर्शनका क्रममा समन्वयमा समस्या वा उडान दूरी कायम हुन नसक्दा दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया