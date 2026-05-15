मकैवारिमा एक सिङ्गे गैंडा मृत फेला

नवलपरासी ।
विश्वमै दूर्लभ मानिने १ सिङ्गे गैंडा पूर्वी नवलपरासीकाे लाेकाहास्थित मकैवारिमा शुक्रवार मृत अवस्थामा फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले दिएकाे जानकारी अनुसार कावासाेती नगरपालिका वडा नम्बर १ लाेकाहा स्याउली स्थित भीमबहादुर दर्जीकाे मकैवारिमा मृत भृटिएकाे हाे ।
मकैवारिमा बिहान ७:४५ अन्दाजी ३०/३५ वर्षकाे भाले गैंडा मृत देखे पछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
गैंडा मृत भेटिएकाे भन्ने खबर पाउना साथ जनपथ प्रहरी,डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर,ईलाका वन कार्यलय रजहर समेतकाे टाेली घटना स्थल पुगिसकेकाे बताईएकाे छ ।
मृत भेटिएको गैंडाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य भैरहेको जिप्रका नवलपरासी पूर्वले जनाएको छ ।
