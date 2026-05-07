काठमाडौं ।
काभ्रेको धुलिखेलमा भएको सातौं एसियन सभात च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभात महासंघ र एसियन सभात कन्फेडेरेसनको प्राविधिक तथा अफिसियल सहयोगमा नेपाल सभात संघको प्रतियोगिता आयोजना भएको हो ।
जसमा, नेपाल सर्वाधिक ३१ स्वर्ण, २० रजत र ३० कांस्य पदक जितेर टिम च्याम्पियन बनेको हो । यस्तै १८ स्वर्ण, २७ रजत र २२ कांस्यसाथ भारत दोस्रो तथा ३ स्वर्ण, ४ रजत र १ कांस्यसाथ इन्डोनेसिया तेस्रो भएका थिए ।
च्याम्पियनसिपमा नेपालकी अमृता तामाङले फेयर प्लेको अवार्ड पाइन् भने उज्बेकिस्तानका मास्रपोभ ओमिदिल्लोल पुरुषतर्फ र भारतकी वातन्पाई महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
यसैगरी हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सभात च्याम्पियनसिपतर्फ न्युजिल्यान्डका ५८ वर्षीय बार्नी भ्याकी र ५४ वर्षीय फ्रान्सिस भेसेतुलु भेट्रान्स एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा एसियाका विभिन्न ९ देशका करिब ३ सय खेलाडी सहभागी थिए भने अन्तिम समयमा विविध कारणले गर्दा थाइल्यान्ड, इरान, बंगलादेश र जापानका खेलाडी आउन नसकेको आयोजकले जनाएको थियो । यसैबीच आठौं एसियन सभात च्याम्पियनसिप आयोजनाका लागि इन्डोनेसियाले प्रस्ताव गरेको छ ।
