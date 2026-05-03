काठमाडौं–ललितपुरका ५७ मसाज सेन्टरमा छापा, २५८ जना नियन्त्रणमा

काठमाडौँ।

अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आइतबार ५७ वटा मसाज सेन्टरमा एकैदिन छापा मारेको हो।

प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये २४० महिला र १८ पुरुष रहेका छन्। ती मसाज सेन्टरहरूमा अनैतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा दर्ता नगरी व्यवसाय चलाएको आरोप लगाइएको छ।

ठमेल, बौद्ध र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

