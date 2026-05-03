जर्मनीबाट अमेरिकी सैनिक व्यापक कटौतीको तयारी, ट्रम्पको संकेतपछि युरोपमा सुरक्षा चिन्ता गहिरिँदै

फ्लोरिडा ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउने संकेत दिएपछि ट्रान्स अटलान्टिक सुरक्षा संरचनामा नयाँ बहस सुरु भएको छ। शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसअघि घोषणा गरिएको करिब ५ हजार सैनिक फिर्ताभन्दा पनि ठूलो कटौती हुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
ट्रम्पका अनुसार अमेरिका जर्मनीमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति “धेरै ठूलो मात्रामा” घटाउने तयारीमा छ। यो अभिव्यक्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको सीमित फिर्ता योजनाभन्दा अझ व्यापक रणनीतिक पुनर्संरचना हुन सक्ने देखिएको छ।
यता, जर्मनीका रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले यस्तो कदम केही हदसम्म अपेक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले युरोपेली देशहरूले आफ्नै रक्षा क्षमतामा थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै, अमेरिका–युरोप साझेदारी अझै पनि दुवै पक्षका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
यस निर्णयप्रति वासिङ्टनमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। दुवै प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरूले यस्तो कदमले लाई गलत सन्देश दिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घट्दा रुसको प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली संघसँगको व्यापार सम्बन्धप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। युरोपेली मुलुकहरूले रक्षा खर्चमा पर्याप्त योगदान नगरेको आरोपसँगै, युरोपबाट आयात हुने सवारी साधनमा भन्सार कर बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनअन्तर्गत जर्मनीमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति लामो समयदेखि युरोपेली सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्भावित ठूलो कटौतीले अमेरिका–युरोप सम्बन्ध मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सैनिक कटौतीबारे अन्तिम निर्णय भने अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, विभिन्न विकल्पहरूबारे आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ। युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरू पनि सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कूटनीतिक तहमा सक्रिय भएका छन्।
