चेन्नई विमानस्थलमा आपत्कालीन ढोका खोलेर हाम फाल्ने यात्रु पक्राउ, सुरक्षा जाँच कडा

काठमाडौं ।

 चेन्नई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार बिहान भएको संवेदनशील घटनामा नयाँ अपडेट सार्वजनिक भएको छ। साउदी अरबको शारजाहबाट आएको  एयर अरेबियाको उडानबाट ३४ वर्षीय यात्रुले विमान गुडिरहेकै अवस्थामा आपत्कालीन ढोका खोलेर बाहिर हाम फालेपछि विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार ती यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले विस्तृत सोधपुछ भइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको मानसिक तथा स्वास्थ्य अवस्था असामान्य रहेको संकेत गरेको छ। घटनापछि उनलाई चिकित्सकीय परीक्षणका लागि विशेषज्ञ टोलीसमक्ष लगिएको छ, जहाँ उनको मानसिक स्वास्थ्यको पनि मूल्याङ्कन भइरहेको जनाइएको छ।

विमान सुरक्षा निकायले यो घटनालाई ‘गम्भीर सुरक्षा उल्लंघन’को रूपमा वर्गीकृत गर्दै कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उडान सुरक्षा नियमअनुसार, विमानको आपत्कालीन ढोका अनधिकृत रूपमा खोल्नु आपराधिक कसुर मानिन्छ, जसमा कडा सजायको व्यवस्था छ।

घटनापछि विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा यात्रुहरूको व्यवहार र स्वास्थ्य अवस्थामाथि निगरानी बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसैबीच, उक्त घटनाका कारण करिब एक घण्टा मुख्य धावनमार्ग बन्द हुँदा केही उडान प्रभावित भएका थिए। अहिले भने चेन्नई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ।

अधिकारीहरूले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन एयरलाइन्स र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाइने बताएका छन्। साथै, यात्रुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उडानअघि नै थप सावधानी अपनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

