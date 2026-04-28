अमेरिकामा बेवारिसे बनेका नेपाली युवक सुनिल गिरीको उद्धार

काठमाडौं ।
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा बेवारिसे अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका नेपाली युवक सुनिल गिरीको उद्धार गरिएको छ।
उनको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि गोपाल योगी र मनिता सान डियागोबाट विशेष रूपमा उनलाई खोज्न पुगेका थिए।
तीन दिनसम्म लगातार खोजी गरेपछि उनीहरूले सुनिललाई फेला पारी सुरक्षित रूपमा सान डियागो लगेका छन्।
अहिले उनको स्वास्थ्य उपचार र आवश्यक हेरचाह भइरहेको छ। यस कार्यले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको सहयोग र मानवताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
