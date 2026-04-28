नेपाललाई बीच एसियन गेम्समा कांस्य पदक

काठमाडौं ।
चीनको सान्यामा जारी छैटौं बीच एसियन गेम्स २०२६ अन्तर्गत महिला बीच कबड्डीमा नेपालले कास्य पदक जितेको छ । नेपाल सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग ४६–२३ अंकले पराजित भएपछि कास्य पदकमा सीमित भएको थियो ।
सेमिफाइनलमा पराजित दुबै टोलीलाई कांस्य पदक प्रदान गर्ने प्रावधानअनुसार अर्को कांस्य बंगलादेशले जितेको थियो । बंगलादेश सेमिफाइनलमा भारतसँग हारेको थियो ।
नेपाल समूह ‘बी’ को विजेताका रुपमा अन्तिम चारमा पुगेको थियो । समूह चरणमा नेपालले सबै खेलमा जित हासिल गरेको थियो । पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेइलाई ४८–३२ ले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा थाइल्यान्डलाई ४९–३३ ले हराएको थियो । नेपालले तेस्रो तथा समूहमा आफ्नो अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई ३८–३६ ले पन्छाएको थियो ।
यस प्रतियोगिताको उपाधि भने भारतले जितेको छ । भारतले सोमबार भएको फाइनल खेलमा श्रीलंकालाई ४७–३१ ले पराजित गरेको थियो । योसँगैं भारतले स्वर्ण र श्रीलंकाले रजत पदक हासिल गरेका थिए ।
