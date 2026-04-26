धादिङका पहिलो फोटोग्राफर डल्लाकोटी सम्मानित

धादिङ ।
धादिङका पहिलो फोटोग्राफरका रूपमा चिनिएका महेन्द्र डल्लाकोटीलाई ९९औँ राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस २०८३ को अवसरमा सम्मान गरिएको छ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह धादिङले आइतबार धादिङबेसीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई सम्मान गरेको हो ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१० निवासी ८२ वर्षीय डल्लाकोटीले २०२२ सालदेखि रुचिका रूपमा फोटोग्राफी सुरु गरी २०३२ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा फोटो खिच्न थालेको बताउनुभयो ।
सम्मानपछि आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यतिबेला जिल्लामा फोटो खिच्ने व्यक्ति अत्यन्त कम रहेको स्मरण गर्नुभयो । धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लामा पुगेर नागरिकता लगायतका प्रयोजनका लागि फोटो खिच्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“एकैदिन ८ सयसम्म फोटो खिचेको अनुभव छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला फोटो खिचाउनेको निकै भीड लाग्थ्यो ।”
उहाँले हिमाल, पहाड, प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सामाजिक गतिविधिका तस्बिरसमेत खिचेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले डिजिटल प्रविधिको युग आए पनि फोटोग्राफी क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“प्रविधिसँगै आफूलाई परिमार्जित गर्दै जाने हो भने फोटोग्राफीमा अझै धेरै सम्भावना छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
६ दशकभन्दा बढी समय फोटोग्राफी क्षेत्रमा सक्रिय डल्लाकोटीको परिवारले अहिले धादिङसहित विभिन्न जिल्लामा स्टुडियो सञ्चालन गर्दै आएको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह धादिङका अध्यक्ष मनिष दुवाडीले पुराना पुस्ताको योगदानको सम्मान र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । समूहमा हाल ४४ जना सदस्य आबद्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
धादिङमा फोटो पत्रकारिताको सुरुआत २०५४ सालदेखि भएको मानिन्छ । स्वर्गीय राजेन्द्र प्रताप शाहको फोटो पहिलो पटक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएपछि जिल्लामा फोटो पत्रकारिताले गति लिएको स्थानीय पत्रकारहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया