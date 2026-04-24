सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्नेमा कांग्रेसकाे जाेड

काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति काँग्रेस दृढ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सुकुम्बासीको हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानूनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको प्रवक्ता चालिसेले उल्लेख गरेका छन् ।
