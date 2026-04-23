भारतीय तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु, २१ जना घाइते

काठमाडौँ।
स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै गरेकाे भारतीय तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। भिङ्ग्रीबाट स्वर्गद्वारीतर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ३१७५ नम्बरको मुस्ताङ जीप अनियन्त्रित भई स्वर्गद्वारी नगरपालिका–४ टाकुरामा दुर्घटना भएको हो।
दुर्घटनामा २१ जना घाइते भएका छन्, जसमा ५ जना बालबालिका छन्। तीमध्ये १० जनालाई थप उपचारका लागि बुटवल रिफर गरिएको छ।
जीप सडकबाट करिब २५–३० मिटर तल खसेको थियो। घाइतेहरूलाई प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिङ्ग्रीमा प्राथमिक उपचारका लागि लगिएको छ। मृतकको पहिचान खुलेको छैन। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।
