‘ब्रान्डसूत्र २.०’ नेपालमा १ हजार प्रति बिक्री

काठमाडौँ।
दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा ब्रान्डिङ र मार्केटिङ विषयमा आधारित पुस्तक ब्रान्डसूत्र २.० ले नेपालमा १००० प्रतिको कोसेढुङ्गा पार गरेको छ। उक्त अवसर आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको हो।
२५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका मार्केटिङ कम्युनिकेसन विज्ञ उजया शाक्यद्वारा लिखित यस पुस्तकले पश्चिमी ब्रान्डिङ सिद्धान्त र उदीयमान बजारहरूको वास्तविकताबीचको खाडललाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ब्रान्डसूत्रको जगमा निर्माण गरिएको यो पुस्तकले आधुनिक ब्रान्ड निर्माणमा सांस्कृतिक सान्दर्भिकता र उद्देश्यलाई जोड दिँदै आजको डेटा–संचालित, एआई–सक्षम तथा डिजिटल–प्रथम परिवेशमा विकसित उपभोक्ता व्यवहारबारे अद्यावधिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ।
कार्यक्रममा बोल्दै लेखक शाक्यले उक्त उपलब्धि सामान्य देखिए पनि नेपालको विशिष्ट ब्रान्डिङ इकोसिस्टमका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार “ब्रान्डसूत्र केवल पुस्तक मात्र नभई नेपाली बजारलाई आफ्नै आवाज दिने प्रयास हो।”
कार्यक्रममा लेखकका अभिभावकलाई सम्मान गरिएको थियो, जसले आमाको दिनसँग जोडिँदै कार्यक्रमलाई थप भावनात्मक बनाएको थियो।
उक्त पुस्तक नीमा एजुकेशन फाउन्डेसन द्वारा प्रकाशित गरिएको हो। कार्यक्रममा फाउन्डेसनका प्रतिनिधि निश्चल प्रधानले पुस्तकले नेपालमा व्यावसायिक ब्रान्डिङ संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
पुस्तकलाई उज्ज्वल के. चौधरीले सम्पादन गरेका हुन्। कार्यक्रम काठमाडौँस्थित हिमालयन जाभा मा आयोजना गरिएको थियो।
ब्रान्डसूत्र २.० ले स्थानीय सन्दर्भअनुसार ब्रान्डिङका जटिल अवधारणालाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले मार्केटिङ पेशेवर, उद्यमी तथा विद्यार्थीहरूबीच लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया