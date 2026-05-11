सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज

काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको र विकास, समाजिक न्याय र विकसित नेपालको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयका बारेमा ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ खडा गरी आमसर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको थियो ।
जनताका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । तर, सरकारले निकै ढिलोगरी सुझाव मागेको भन्दै सर्वसाधारणले केही गुनासो गरेका छन् ।
