एनसिई नेपालले  सुरु गर्‍यो शिक्षामा  ‘प्रर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ’अभियान

 काठमाडौँ।

 शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले आजदेखि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ भन्ने मूल नाराका साथ सचेतना कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको छ । अभियानले शिक्षामा बजेट बढाउन समेत माग गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका अध्यक्ष लवराज ओलीले  शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त , दिगो र न्यापुर्ण वित्तीय लगानी सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । 

 अभियानले संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकार संगसंगै अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारलेपनि सरकारलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्न माग गरेको छ । अभियानले सुरक्षित समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, डिजिटल शिक्षाको पहुँच र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न नै  बजेट बढाउन माग गरेको छ । 

  अभियान अप्रिल २० देखि २७ गते सप्ताहब्यापी हु्नेछ । अभियानले बैशाख २ गते तयारी बैठक, ७ गते पत्रकार भेटघाट, भोली ८ गते नागरिक भेला तथा प्रदर्शनी र ११ गते शिक्षामा लगानीबृद्धीका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षार अर्थ मन्त्रालय राजश्व विभाग र सरोकारवालासंग आबद्ध अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भेला र प्रदर्शनी , शिक्षा अधिकार लगानी , बजेट कर तथा  स्रोत परिचालनमा सरकारको भूमिका बारेमा खुला छलफल, महिला समुदाय र युवाको नेतृत्व लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

 पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा पुर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म त्यति बजेट विनियोजन नगरेको स्पष्ट पारे । 

सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा शिक्षाको बजेट १० दशमलव ७५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । 

प्रदेशगत हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा शिक्षा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी १२.६२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले २.०८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । औसतमा प्रदेश सरकारले ५.३४ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरेको छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट औसतमा ३.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि कुल १३ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य लिए पनि १०.७५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय शिक्षा बजेटमा ७.६१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छ भने ९२.३० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा ऋण सहायता पनि घट्दै गएको छ । आव २०६७–०६८ मा शिक्षामा वैदेशिक अनुदान ७५ प्रतिशत थियो भने अहिले यो घटेर १२.९ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले ऋण बढेर ६७.७ प्रतिशत पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । 

