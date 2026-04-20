कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनका लागि भोलि निर्वाचन गर्ने

काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन साेमबार हुने भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिनासम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेको कांग्रेसले वैशाख ८ गते दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपत्यकामा रहेका सांसदहरुलाई उपत्यका नछाड्न र बाहिर भएकाहरुलाई साेमबारसम्म आइपुग्न सन्देश पठाइएको छ ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापति गगन थापा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच भेटवार्ता भएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट आधिकारिकता पाउनासाथ पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि पहल सुरु गर्ने जनाएका थापाले आइतबार साँझ खड्का निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन् ।
पार्टीमा देखिएको बेमेल हटाएर एकताका लागि पहल गर्न नेता खड्कासँग भेट गरेको सभापति थापाले जानकारी दिएका छन् । सभापति थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण तथा सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरे ।
