यूएईविरुद्ध टी–२० आई सिरिज: दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा नेपाल टोली घोषणा

काठमाडौं ।
यूएईविरुद्ध हुने अन्डर लाइट्स टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपालले दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले शुक्रबार आधिकारिक रूपमा ऐरीको नेतृत्वमा टोली सार्वजनिक गरेको हो । क्यानका अनुसार सिरिज यही अप्रिल २० र २१ तारिखमा आयोजना हुनेछ ।
राति (फ्लडलाइटमा) हुने यी खेलहरूका लागि टोलीमा अनुभवी र युवा खेलाडीहरूको सन्तुलित संयोजन राखिएको जनाइएको छ । दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा नेपाली टोलीले पछिल्लो समय राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस सिरिजलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ । क्यानले छिट्टै पूर्ण टोली विवरण र खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
