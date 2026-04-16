टियागो इभी एक्सचेन्ज क्याम्प सार्वजनिक

काठमाडौँ
टाटा मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले ‘स्विच टु टियागो इभी’ नामक एक्सचेन्ज क्याम्प सार्वजनिक गरेको छ ।
यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो बाइक वा स्कुटर साटेर नयाँ टियागो इभी खरिद गर्न सक्नेछन् । अप्रिल १७, १८, १९ र २०, २०२६ सम्म देशभर सञ्चालन हुने यस क्याम्पेनमा जुनसुकै ब्रान्डका दुईपाङ्ग्रे सवारी प्रयोगकर्ताले एक्सचेन्ज सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
यस अफरमा ग्राहकहरूले ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ डाउनपेमेन्टमा टियागो इभी घर लैजान सक्नेछन् । साथै पुराना सवारीको राम्रो मूल्याङ्कन, नगद छुट, निःशुल्क एक्सेसरिज, एक वर्षको सवारी कर छुट, सिप्रदी नेटवर्कमार्फत आजीवन निःशुल्क डीसी फास्ट चार्जिङ तथा निःशुल्क होम चार्जिङ इन्स्टलेसनको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । क्याम्पेन अन्तर्गत एक जना भाग्यशाली ग्राहकले लक्की ड्रमार्फत आइफोन १७ प्रो म्याक्स जित्ने अवसर पनि पाउनेछन्। सुरक्षित, आरामदायी र आधुनिक प्रविधियुक्त विद्युतीय कार प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि यो योजना उपयोगी हुने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
