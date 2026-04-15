दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ।

उनकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको इजलासले हालकै अवस्थामा थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

रिटमाथि आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, सतिष्कृष्ण खरेल तथा अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, सञ्जिवराज रेग्मी र दशरथ पंगेनीले पनि सरकारी पक्षबाट बहस गरेका थिए।

अदालतले मुद्दाको अर्को पेसी ९ वैशाखका लागि तोक्दै निवेदकलाई हालकै अवस्थामा राख्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

खड्कालाई प्रहरीले चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो। पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका उनलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनापछि घरमा फेला परेको रकमको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको सुधन गुरुङ ले बताएका थिए।

उक्त प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खड्काको घरमा आगजनीपछि जलेका नेपाली तथा विदेशी नोटका टुक्रा र खरानी संकलन गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले घरमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए भने जलेका नोटका भिडियो र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए।

