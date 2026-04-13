तारेखका लागि चितवन पुगे रास्वपा सभापति लामिछाने , मिडियासँग बोल्न मानेनन्

गीताञ्जली अधिकारी 
३० चैत्र २०८२, सोमबार १९:४६
भरतपुर ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि  लामिछाने  साेमबार दिउँसो तारेखका लागि चितवन जिल्ला अदालत पुगेका छन्। अदालतमा उपस्थित भएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनी बाहिरिएका थिए। यद्यपि, अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।

निर्वाचनपछि चितवनमा उनको यो पहिलो आगमन हो। त्यसैले उनको उपस्थितिलाई राजनीतिक र सार्वजनिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको थियो। अदालत बाहिर उनको झलक पाउन समर्थक तथा सर्वसाधारणको समेत उपस्थिति देखिएको थियो। तर, उनले संक्षिप्त रूपमा मात्र औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी फर्किएका कारण सार्वजनिक संवाद हुन पाएन।

हाल उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनले मिडियासँग खुला रूपमा प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ। यसअघि पनि कानुनी प्रक्रियामा संलग्न रहँदा उनले प्रायः औपचारिकता मात्र निभाउने र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउने गरेका छन्।

रास्वपाका समर्थकहरू भने उनको चितवन आगमनलाई महत्वका साथ हेर्दै आएका छन्। चितवन उनको राजनीतिक आधार क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ, जहाँबाट उनले निर्वाचन जितेका थिए। त्यसैले यहाँ उनको हरेक गतिविधि चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

आजको भ्रमण पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित भए पनि, यसले उनको आगामी राजनीतिक गतिविधिबारे विभिन्न अड्कलबाजीलाई पनि जन्म दिएको छ। यद्यपि, उनले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेकाले ती विषयहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी नै छन्।

