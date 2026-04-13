पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया सफल

काठमाडौँ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पित्तथैलीमा देखिएको पत्थरी (स्टोन) को शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।ओलीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकहरूको टोलीले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार शल्यक्रिया गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार ओलीको पित्तथैलीमा करिब २२ एमएम आकारको ढुंगा भेटिएको थियो, जसलाई सफलतापूर्वक निकालिएको छ।
यसअघि, चैत १४ गते भक्तपुरको गुण्डु स्थित निवासबाट पक्राउ परेका ओलीलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि सोही दिन बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
ओलीको पक्राउपछि उनकी पत्नी राधिका शाक्यले गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।
पछि अदालतले चैत २३ गते बेलुका अनुसन्धान २६ चैतभित्र टुंग्याउन आदेश दिएको थियो। सोही क्रममा २४ चैतमा उनी थुनामुक्त भएका भए पनि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पतालमै राखेर उपचार जारी राखिएको थियो।
