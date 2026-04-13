पर्सा ।
प्रेम सम्बन्धको विवादले लियो ज्यान : वीरगन्जमा प्रहरी जवानमाथि समूहगत आक्रमण
पर्सा, वीरगन्ज — पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–९ मा आइतबार दिउँसो एक प्रहरी जवानमाथि भएको समूहगत आक्रमणमा परी ज्यान गएको छ।
मृत्यु हुनेमा सप्तरी दरबन्दी भई बिदामा घर आएका प्रहरी जवान विकास चौरसिया रहेका छन्।
घटना सार्वजनिक हुनासाथ नेपाल प्रहरी ले तीव्र सक्रियता देखाउँदै संलग्नताको आशंकामा चार जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पर्सा प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठक का अनुसार केही युवाको समूहले चौरसियामाथि कुटपिट गरिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि तत्काल प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो।
प्रहरी घटनास्थल पुगेको केही मिनेटमै गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका चौरसियालाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर, उपचारकै क्रममा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए।
प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाटै चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। अनुसन्धानमा असर पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूको नाम र ठेगाना हाल सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनाको कारण प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही विषयमा विवाद चर्किएपछि आक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको छ।
