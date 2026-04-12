इस्लामाबाद शान्तिवार्ता निष्कर्षविहीन: अमेरिका–इरानबीच सहमति हुन सकेन

काठमाडौं ।
इस्लामाबाद मा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सम्पन्न उच्चस्तरीय शान्तिवार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगेको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ।
वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स ले वार्ता असफल भएको पुष्टि गर्दै भने,
“हामी यहाँ २१ घण्टादेखि बसेका थियौँ, तर दुःखद कुरा के छ भने हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ।”
उनले आफू नेतृत्व गरेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल अब स्वदेश फर्किने जानकारी समेत दिए।
यो वार्ता मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनाव कम गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर कुनै सहमति नजुट्दा दुई देशबीचको कूटनीतिक दूरी अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसले क्षेत्रीय अस्थिरता झनै बढाउन सक्छ भने ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा अवस्था र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
अब आगामी कूटनीतिक पहल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
