बुवालाई बचाउन हिँडेका छोराको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा ज्यान गयो

काठमाडौं ।
जुम्लाबाट उपचारका लागि नेपालगन्ज लैजाँदै गरिएको एम्बुलेन्स कालीकोटमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने बिरामी बुवा घाइते भएका छन्। हिमा गाउँपालिका–६ का भीमबहादुर अधिकारी आफ्ना ७१ वर्षीय बुवा कलबहादुरलाई न्युरो सर्जरीका लागि लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्स सडकबाट करिब ३० मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा भीमबहादुर र चालक शक्तिबहादुर शाहीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घाइते कलबहादुरलाई प्रारम्भिक उपचारपछि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा राखिएको छ, जहाँ उनको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ। बाक्लो हुस्सु, साँघुरो सडक र भौगोलिक कठिनाइका कारण कर्णाली राजमार्गमा बारम्बार दुर्घटना हुने गरेको छ। यस घटनाले स्थानीय समुदाय शोकमा डुबेको छ।
