पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यास पनि बढ्यो

काठमाडौँ।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । निगमले राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।
पछिल्लो मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ ।त्यस्तै डिजेल र मट्टिलटेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ बढेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ बढेको छ । हवाइ इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढेको निगमले जनाएको छ ।
पेट्रोलको पहिलो वर्गको २१६ दशमलम ५० पैसा, दोस्रो वर्गको २१८ र तेस्रो वर्गको २१९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।
त्यस्तै डिलेको प्रतिलिटिर पहिलो वर्गको २०५ दशमलब ५० रुपैयाँ, दोस्रोको २०६ र तेस्रोको २०७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
एलपी ग्यास प्रतिलिसिलिण्डरको २०१० रुपैयाँ पुगेको छ ।
हवाइ इन्धन प्रतिलिटर २५७ पुगेको छ । निगमको परेको मूल्यअनुसार अझै पनि मूल्य वृद्धि नगरिएको आयल निगमले जनाएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक ७ अर्ब ८१ करोड घाटा छ ।
