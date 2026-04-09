औषधिको मूल्य विवादपछि महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालय तानिए

काठमाडौं।
औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विवाद चुलिँदै जाँदा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने निर्देशन दिएकी हुन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले ढकालमाथि औषधिको मूल्यमा चलखेल गरी अनावश्यक वृद्धि गराएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। संसदमा उठेको उक्त विषयले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा व्यापक चर्चा पाएको थियो। सांसद खत्रीले औषधिको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परेको उल्लेख गर्दै यसबारे तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
उक्त आरोप सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार बिहानै महानिर्देशक ढकालसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्रोतका अनुसार, ढकाललाई आरोपबारे लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिइएको थियो।
यसैबीच, औषधि व्यवस्था विभागले दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी र नियमानुसार भएको दाबी गरेको थियो। विभागले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि विभिन्न कारणले भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो।
तर, विभागको स्पष्टीकरण आउनुअघि नै मन्त्री मेहताले ढकाललाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेकी हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रारम्भिक रूपमा छानबिनका लागि उनलाई विभागबाट हटाइएको बुझिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई औषधि मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विवादमा जिम्मेवारी निर्धारणतर्फको प्रारम्भिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाले औषधि क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा थप बहस निम्त्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेसम्म ढकालले आफूविरुद्ध लागेका आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। मन्त्रालयले भने आवश्यक छानबिनपछि थप निर्णय लिने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया